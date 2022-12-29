Российские компании заинтересованы в поиске новых финансовых инструментов

29 декабря. FINMARKET.RU - Российские компании в условиях санкционного давления заинтересованы в поиске новых финансовых инструментов, которые позволят снизить зависимость от SWIFT в международных расчетах.могут стать такой альтернативой, считают опрошенные "Ведомостями" представители бизнес-объединений и эксперты. Однако в таких платежах есть риски, в том числе возможность блокировки таких переводов и банальное нежелание зарубежных партнеров использовать виртуальные денежные средства.

О планах Банка России протестировать вместе с участниками рынка использование криптовалют для международных расчетов уже в следующем году в рамках экспериментального правового режима 19 декабря сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Минфин расчеты в криптовалютах для экспортеров в рамках пилотного режима поддержал. Министр финансов Антон Силуанов, по его признанию, выступает "за любой движ в этом направлении". "Если ЦБ согласен на пилот с экспортерами, то и отлично", – сказал он журналистам 27 декабря. При этом он указал на риски волатильности криптовалют.

Российским компаниям, которые участвуют в трансграничных расчетах, нужны относительно стабильные способы для платежей, отметил председатель комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров. Желательно, чтобы они не были слишком подвержены влиянию санкций, добавил он. Однако расчеты в криптовалютах в любом случае принципиально не решат всех проблем, в том числе потому, что не все зарубежные контрагенты захотят их проводить, считает он: переходить на такие расчеты будут те иностранные компании, которые существенно зависят от российского рынка.

С точки зрения анонимности и обхода санкций проведение трансграничных платежей в криптовалюте выглядит красиво, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Но возникает проблема ликвидности криптовалют и их возврата в нашу финансовую систему, добавил он.