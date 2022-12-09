Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно - Росфинмониторинг

9 декабря. FINMARKET.RU - Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей. Об этом в интервью "Известиям" в Международный день борьбы с коррупцией сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он также рассказал, что в уходящем году служба вычислила ряд микрофинансовых организаций, которые предоставляли расчетные услуги для нелегальных онлайн-казино. Помимо этого, Герман Негляд перечислил инициативы финразведки по регулированию цифровых валют.

Российская экономика адаптируется к внешним шокам. Предприниматели модернизируют свои бизнес-модели, формируют новые подходы к проведению финансовых расчетов, расширяют и диверсифицируют международные деловые связи. Мы фиксируем существенные изменения структуры трансграничных финансовых потоков. Происходит их переориентация из недружественных стран в государства Азии и Ближнего Востока", - сказал Герман Негляд, отвечая на вопрос о влиянии спецоперация и санкционное давление на схемы легализации и отмывания денег в России.

По его словам, "еще одним трендом этого года стал переток клиентов из финансовых организаций, попавших под санкции, и прежде всего крупных госбанков, в иные банки, в том числе с участием иностранного капитала". Изменилась и структура кредитных организаций, через которые проходят бюджетные средства. В этой ситуации важно оценить риск вовлеченности этих организаций в теневые схемы, помочь им совершенствовать свои системы внутреннего контроля, создать вокруг них своего рода пояс финансовой безопасности, отметил Негляд.

Важный тренд — увеличение объема подозрительных операций с участием микрофинансовых организаций. Часть выявленных операций связана с предположительным использованием МФО в схемах предоставления расчетных услуг для нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Негляд также рассказал, что наблюдается рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность, так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки.

"Криптовалюты активно используют в преступном мире — это обусловлено высокой степенью анонимности. Технология блокчейн шифрует конфиденциальные данные пользователя, после чего в трансакции отображаются лишь сведения о дате и времени ее проведения, а также сведения о криптовалютных адресах пользователей — участников обмена", - сообщил Негляд.. "В целях противодействия преступлениям с использованиемсовместно с партнерами развивает сервис по анализу криптовалют "Прозрачный блокчейн", - добавил он.