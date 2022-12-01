Растет спрос на спецтехнику для майнинга криптовалют

1 декабря. FINMARKET.RU - Несмотря на то что на рынке видеокарт для персональных компьютеров наблюдается снижение спроса, на вычислительные машины ASIC для майнинга криптовалют он заметно вырос, сообщают опрошенные "Коммерсантом" эксперты. Так, у дистрибутора Chilkoot продажи двух месяцев четвертого квартала превысили объемы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65% больше прошлого года. За десять месяцев текущего года спрос вырос в полтора раза, подтверждают в BitRiver.

"Мы работаем с юрлицами и видим, что они стали покупать в рамках одной сделки на 30% больше оборудования, чем в начале года",- рассказал менеджер по развитию дистрибутора Chilkoot by 3Logic Group Артем Еремин. При этом на видеокарты цены начали падать со второй половины сентября и снижаются до сих пор, уточнил он.

Если раньше видеокарты скупали майнеры в огромных количествах, теперь они нужны в первую очередь геймерам, подтверждает сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. В то же время, подчеркивает он, ASIC "приобретают огромную популярность".

Общий объем рынка оборудования для майнинга криптовалют составляет 3-5 млрд руб. без учета двойного использования промышленных вычислительных мощностей, уточняет главный аналитик "РегБлок" Анна Авакимян.