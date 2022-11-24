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24 ноября 2022 года 09:23

Стоимость проживания в отелях на новогодние праздники резко выросла

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Гавриил Григоров/ТАСС
Гавриил Григоров/ТАСС
24 ноября. FINMARKET.RU - Средняя стоимость ночи в российских средствах размещения на новогодние праздники на середину ноября составила 5,4 тыс. руб., что на 35% больше год к году, следует из данных Ostrovok.ru. Средний чек бронирования вырос на 81% год к году, до 19 тыс. руб., что объясняется увеличением средней продолжительности проживания — с 2,6 до 3,3 ночи. В OneTwoTrip оценивают увеличение среднего чека в 83,4%. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура по России в этом году увеличилась на 38,1%, до 68,1 тыс. руб., пишет "Коммерсант".

По подсчетам Ostrovok.ru, на новогодние каникулы на апартаменты приходится 20% спроса против 8% годом ранее. Такая ситуация может быть связана с прекращением работы в России Booking.com и Airbnb.

. Существеннее всего подорожали апартаменты, где цена оказалась выше на треть, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Эти города жители регионов рассматривают как альтернативу для новогоднего отдыха вместо Европы, куда поездки из-за санкций заметно осложнились. Стоимость размещения в Сочи пока остается стабильной.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  отдых,  цена

 
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