Число операторов ТО в России увеличилось в два раза

28 сентября. FINMARKET.RU - К концу года количество операторов техосмотра вырастет до 4,5 тысячи, прогнозируют в Российском союзе автостраховщиков. Уже сейчас по сравнению с мартом этого года их число выросло более чем в два раза. Как сообщил "Российской газете" заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, если к началу марта были аккредитованы всего чуть больше 1,5 тысячи операторов, то сейчас - почти 3,4 тысячи.

Впрочем, до того какдля легковых машин стал добровольным, а также до изменений требований к самим пунктам ТО, операторов на рынке было более 5 тысяч. Снижение до полутора тысяч объясняется не тем, чтопоспешили уйти с рынка, поскольку самый лакомый кусок - легковые автомобили частных лиц - теперь не обязаны проходить ТО. По словам Ефремова, сами операторы не успели подготовиться к новым требованиям к пунктам техосмотра. Поэтому не все были аккредитованы. Но сейчас они наверстывают упущенное и подают на аккредитацию.

Очевидно, что новая методика расчета тарифов на техосмотр, которая увеличит стоимость этой услуги, - тоже привлекательна. РГ напоминает, что, согласно ей, стоимость диагностики легкового автомобиля не может быть ниже 913 рублей. В Москве ТО легковушки стоит 720 рублей. А в некоторых регионах и 300, и 400 рублей. Но новые тарифы заработают только с 1 января.

По мнению Ефремова, принятие новой методики никак не повлияло на количество желающих аккредитоваться. Их и так достаточно. К концу года количество аккредитованных операторов должно достичь 4,5 тысячи.