К контролю ТО подключили дорожные камеры

27 сентября. FINMARKET.RU - ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. О применении камер для обнаружения незаконно выданных диагностических карт (ДК) "Коммерсанту" рассказали в пресс-центре МВД. Электронные карты оформляются по итогам прохождения техосмотра в информационной системе техосмотра ЕАИСТО МВД. Обязательным атрибутом является фото машины и технического эксперта на пункте. Ряд фирм оформляют ДК на авто без посещения пунктов инструментального контроля с помощью фотомонтажа.

В рамках борьбы с мошенничеством ГИБДД проводит проверку карт и аннулирует их, если находит нарушения. С 1 января по 19 сентября, рассказали "Коммерсанту" в МВД, прекращено действие более 25 тыс. карт. В полиции уточнили, что в течение трех дней после принятия решения об аннулировании ДК об этом уведомляют владельца транспортного средства. Без карты нельзя, в частности, перерегистрировать авто или зарегистрировать изменения в конструкцию. Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по ст. 14.4.1 КоАП "Нарушение требований законодательства в области ТО" в отношении оператора (штрафы до 300 тыс. руб.).

Решения об аннулировании, рассказали в МВД, подтверждаются "необходимыми доказательствами", к которым относятся в том числе "анализ записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации правонарушений, согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО".