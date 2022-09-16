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16 сентября 2022 года 10:31
В рунете растет число ссылок с пиратским контентом
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Александр Щербак/ТАСС
16 сентября. FINMARKET.RU - Число ссылок с пиратским контентом, которые были удалены в поиске "Яндекса" в рамках антипиратского меморандума, растет, рассказали "Коммерсанту" в компании: 9,1 млн за июнь-август против 6,4 млн прошлым летом. Антипиратский меморандум подписан правообладателями и поисковиками в 2018 году и обязывает компанию удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке. Об активизации борьбы с пиратским контентом говорят и в "Газпром-медиа" (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и пр.): во втором квартале число заблокированных ссылок увеличилось на 25%, до 1,64 млн. В статистику включены ссылки, заблокированные по решениям Мосгорсуда по искам холдинга, а также в рамках антипиратского меморандума с "Яндексом" и при обращениях в другие поисковики. "В третьем квартале будет заблокировано не меньше ссылок, чем во втором",- полагают в "Газпром-медиа". В опрошенных "Коммерсантом" онлайн-кинотеатрах не приводят собственных цифр по количеству нарушений, но подчеркивают, что в основном пираты нацелены на зарубежный контент.
Опубликовано Финмаркет
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