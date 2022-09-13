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13 сентября 2022 года 10:22
Минфин думает, как стимулировать граждан инвестировать в рынок ценных бумаг
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Сергей Фадеичев/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - Минфин обсуждает сроки действия налоговых льгот для инвестиционных инструментов, рассказал "Ведомостям" директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в кулуарах Московского финансового форума. В рамках системы "единого налогового вычета" для каждого инструмента срок может составить от 5 до 10 лет. "Раньше мы всегда четко говорили: 10 лет. Сейчас рынок чуть-чуть поменялся, доверие чуть-чуть снизилось, мы должны его вернуть", - пояснил Чебесков. По его словам, в Минфине готовы начать с пятилетнего срока для индивидуального инвестиционного счета (ИИС) "нового" типа (ранее ИИС-3), а в дальнейшем стремиться к 10 годам, чтобы поддерживать долгосрочные сбережения. "Это должно стать стимулом для граждан инвестировать в рынок ценных бумаг", - подчеркнул он. Соответствующий законопроект может быть внесен на ближайшей сессии в Госдуму, "возражающих нет", сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в данном случае налоговой льготой будет выступать освобождение от подоходного налога. Лимит инвестиций по ИИC 2-го типа парламентарий планирует увеличить с 1 млн до 3 млн руб. Лимит инвестиций, с которых будет возможно получить налоговый вычет в рамках ИИС нового типа, обсуждается в прежних значениях - не более 400 тыс. руб., рассказал Чебесков. Как отметил представитель ЦБ, инструменты, направленные на формирование долгосрочных сбережений граждан, могут быть особенно интересны розничным инвесторам в условиях низких ставок по депозитам. По оценке Аксакова, реформа позволит привлечь на фондовый рынок "миллиарды рублей". Изменения будут проходить в рамках унификации налогового вычета для инвестиционных продуктов, которую Минфин анонсировал в феврале. Льгота будет работать для всех инструментов долгосрочных сбережений: брокерские продукты, продукты управляющих компаний, долгосрочного страхования жизни (по словам Чебескова, законодательное регулирование продукта будет разработано до конца года) и негосударственного пенсионного обеспечения. Продукты должны быть строго стандартизированы, подчеркивал замминистра финансов Алексей Моисеев, как минимум, лимит инвестиций для каждого инструмента должен быть один.
Опубликовано Финмаркет
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Игорь 13.09.2022
Минфин уже один раз призывал к долгосрочным инвестициям граждан. Теперь вторую сказку рассказывает.
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