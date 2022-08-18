Минтруд предложил не менять период выплаты накопительной пенсии

18 августа. FINMARKET.RU - Минтруд предложил на 2 года перенести срок перехода на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии по актуальным данным Росстата. Это следует из подготовленного и размещенного для общественного обсуждения проекта постановления о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, пишет "Российская газета"

Как поясняют в Минтруде, предлагаемые корректировки помогут не допустить резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023-2024 годах. От расчетного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Чем больше этот, тем меньше размер накопительной пенсии.

На 2022 год период выплаты установлен на уровне 270 месяцев. Минтруд предлагает зафиксировать его на этом уровне и на 2023-2024 годы.

устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, необходимо общую сумму накоплений по состоянию на день, с которого назначается, разделить на 270 месяцев. Средний размер накопительной пенсии составляет в России чуть более тысячи рублей в месяц.