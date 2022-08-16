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16 августа 2022 года 09:05
Правила переводов без открытия счета могут ужесточить
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Антон Новодережкин/ТАСС
16 августа. FINMARKET.RU - В России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг подготовил соответствующий законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платежной системе, пишет "Коммерсант". В документе, в частности, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Есть в проекте закона и послабления, в том числе при переводе до 100 тыс. руб. физлицам можно будет не указывать прописку. Как сообщили "Коммерсанту" в Банке России, "инициатива прорабатывается". Однако у участников рынка документ уже вызвал много вопросов. Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не понимает, "откуда и зачем появился такой закон". "Он пришел без пояснительной записки… и предварительно порождает массу вопросов и неудобств",- подчеркнул Войлуков. Участники рынка считают предложенный вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше - 600 тыс. руб. В предложениях Росфинмониторинга есть и другие ограничения. В частности, речь идет об отмене нормы, по которой банк может "самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации". Некоторые эксперты считают, что отсутствие автозаполнения может привести у ряда банков к проблемам с автоплатежами.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, денпереводы, правила, Росфинмониторинг
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