Правила переводов без открытия счета могут ужесточить

16 августа. FINMARKET.RU - В России могут ужесточитьсядвижения денег через системы денежных переводов без открытия счета.подготовил соответствующий законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платежной системе, пишет "Коммерсант"

В документе, в частности, предлагается ввести максимальную планку в размере 60 тыс. руб. для переводов физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента. Есть в проекте закона и послабления, в том числе при переводе до 100 тыс. руб. физлицам можно будет не указывать прописку.

Как сообщили "Коммерсанту" в Банке России, "инициатива прорабатывается". Однако у участников рынка документ уже вызвал много вопросов. Так, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не понимает, "откуда и зачем появился такой закон". "Он пришел без пояснительной записки… и предварительно порождает массу вопросов и неудобств",- подчеркнул Войлуков.

Участники рынка считают предложенный вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше - 600 тыс. руб.

В предложениях Росфинмониторинга есть и другие ограничения. В частности, речь идет об отмене нормы, по которой банк может "самостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков с использованием информации, полученной от плательщиков, в том числе при осуществлении процедуры идентификации". Некоторые эксперты считают, что отсутствие автозаполнения может привести у ряда банков к проблемам с автоплатежами.