Маркировка икры: допдоходы бюджета оцениваются в 3,38 млрд руб.

2 августа. FINMARKET.RU - От введения маркировки икорной продукции дополнительныебюджета оцениваются в 3,38 млрд рублей в год, доходы бизнеса от сокращения доли незаконного оборота - в 8,2 млрд рублей, следует из исследования, проведенного Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина России.

Баланс доходов и расходов государства и хозяйствующих субъектов составит 64,8 млрд рублей в течение 6-ти лет (на такой срок оцениваются затраты на маркировку и эффект от ее введения для принятия решения о маркировке по методике Минпромторга).

Долю незаконного оборота эксперты НИФИ Минфина оценивают в 20,35%. Всего в России осуществляют деятельность 1 тыс. 244 производителя икорной продукции (без учета индивидуальных предпринимателей), из них крупных предприятий - 23, средних - 39, малых - 208, микропредприятий - 974, подсчитали в институте.

Средние затраты производителей на одну единицу продукции (банка 185 гр.) составляют 1,87 рубля.

"При средней потребительской цене на лососёвую икру в 5,5 тыс. рублей за кг вклад цифровой маркировки в конечную стоимость одной единицы продукции оценивается в 0,26%", - приводят данные в НИФИ.

Изначально предполагалось провести эксперимент по маркировке рыбной продукции, включая икру, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года, затем эксперимент был отложен. Его старт предварительно был перенесен на март 2023 года, сообщало Росрыболовство. Вместе с тем в июле в Совете Федерации выступили с предложением провести эксперимент в 2022 году, эту идею поддержал Минпромторг. В министерстве отмечали, что участие в эксперименте по маркировке не повлечет финансовых затрат для его участников.

По мнению НИФИ,не окажется существенного влияния на стоимость конечной продукции. Уже сейчас динамика потребительских цен на икру превышает средний уровень индекса потребительских цен - в 2022 году средняя цена 1 кг икры лососевых рыб выросла до 5,5 тыс. рублей, когда за аналогичный период прошлого года она составляла 4,8 тыс. рублей, указано в исследовании.

Объемы производства икорной продукции за январь-май в России выросли на 6,8% и составили 39,8 тыс. тонн (при этом в докладе отмечается, что прогнозировать динамику производства икры лососевых рыб в целом по году рано, так как основной период производства данной продукции приходится на июль-август). В 2021 году в России было произведено 70,9 тыс. тонн икры и заменителей икры (рост на 17,4%), что обусловлено существенным ростом объема производства икры лососевых рыб (почти в 2 раза).