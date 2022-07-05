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05 июля 2022 года 10:48

В России готовят эксперимент по маркировке красной и черной икры

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Антон Новодережкин/ТАСС
Антон Новодережкин/ТАСС
5 июля. FINMARKET.RU - В России до конца 2022 года может быть проведен эксперимент по маркировке икры. Об этом говорится в официальном отзыве из Совета Федерации. В нем первый зампред комитета по АПК Сергей Митин сообщает замминистра промышленности и торговли РФ Василию Шпаку, что проведение эксперимента целесообразно, так как будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией.

Как уточняет Митин, эксперимент носит добровольный характер и не влечет материальных затрат для его участников. Также он аргументирует необходимость проведения такого "пилота" важностью противодействия незаконному вылову водных биоресурсов и обороту продукции из них нелегального происхождения.

"Считаю целесообразным проведение в 2022 году добровольного эксперимента по маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей", - поясняет сенатор в документе, который имеется в распоряжении "Известий".

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что министерство поддерживает проведение эксперимента. Поддерживает решение о начале эксперимента по маркировке икорной продукции и Росрыболовство. Как отметили в ведомстве, планируемая мера позволит проследить путь каждой единицы продукции от производства до прилавка в рознице, и эксперимент по маркировке икры поможет значительно снизить уровень браконьерства в России.

Между тем представители бизнеса отнеслись к инициативе критически. По их мнению, рядовому потребителю это ничего не даст, а цены вырастут. Эксперты же считают, что опасения предпринимателей напрасны.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  икра,  маркировка,  планы

 
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