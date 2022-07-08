Следующая цель санкций Запада - корпоративные дефолты

8 июля. FINMARKET.RU - Следующей "большой целью" санкций может стать инициирование цепочки корпоративных дефолтов российских компаний с возможным изъятием собственности. Такой тезис выдвинули эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в обзоре "Характеристика экономического развития: до и во время "санкционного кризиса", пишут "Ведомости".

По мнению экспертов, именно с этим фактором связано настойчивое желание США организовать страновой дефолт России, хоть и "искусственный", и не менее упорное стремление со стороны российских властей избежать его. Если итогом дефолта по внешнему долгу станет снижение рейтинга российских государственных обязательств до "мусорного" уровня, рейтинг корпоративных бумаг будет таким же либо они вообще будут исключены из оборота на бирже. Это почти блокирует доступ российских компаний к финансовым рынкам даже дружественных стран.