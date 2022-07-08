Сколько ипотеки смогут выдать банки в этом году

8 июля. FINMARKET.RU - Банковский сектор уже свыкся с мыслью, что повторить прошлогодний успех на рынке ипотеки, когда выдачи достигли 5,7 трлн руб., не удастся: в 1-м полугодиивыдали гражданам 1,9 трлн руб. ипотечных кредитов - это почти в 1,5 раза меньше того же периода 2021 г., следует из предварительных данных Frank RG. Согласно прогнозам опрошенных "Ведомостями" банкиров и аналитиков, при самом оптимистичном сценарии рынок может выдать до 4,5 трлн руб., при более консервативном - более 2 трлн.

На начало 2022 г. ипотечный портфель банков составлял чуть больше 12 трлн руб., следует из данных ЦБ. За 2021 г. он вырос более чем на 30%, тогда как в 2020 г. - примерно на 25%. Общая экономическая реальность существенно поменялась, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин, но для банков, как наименее рискованный вид кредитования граждан, будет драйвером роста процентных и сопутствующих доходов и к концу года можно ожидать роста общего портфеля в районе 10-15% год к году. Директор группы рейтингов фининститутов АКРА Ирина Носова также полагает, что рост ипотечного портфеля в целом по сектору к концу года будет в пределах 15%.

У исследовательской компании Frank RG наиболее оптимистичный прогноз: к концу года банки смогут выдать примерно 4-4,5 трлн руб. ипотеки, отмечает проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Он полагает, что если результаты ипотечного кредитования не будут удовлетворять макроэкономическим целям, то возможны дополнительные шаги со стороны ЦБ и государства: развитие других видов ипотеки, например дальневосточной, дальнейшее снижение ставок, увеличение лимитов.

Как следует из данных Frank RG, ипотечное кредитование после двухмесячного спада в июне показало рост: выдачи подскочили на 78,5% относительно мая до 251,5 млрд руб., а их количество - на 87% до 68 600 шт. При этом, по данным Дом.РФ, доля льготной ипотеки в выдачах июня сократилась с 40% до 24%.

При отсутствии внешних шоков тренд на восстановление выдач сохранится и в ближайшие месяцы, полагает Бородулин. Положительно на объем выдач может повлиять окончание действия срока вкладов, которые граждане открывали на 3-6 месяцев под ставку 20%, так как после их окончания ряд потребителей могут задуматься об инвестировании в недвижимость, считает эксперт.