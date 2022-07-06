Госдума хочет запретить прописки больше одного человека на 6 кв. м

6 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме готовят закон о запретебольше одного человека на 6 кв. метров - если это не родственники. Норма нужна для борьбы с "резиновыми квартирами", сообщили "Известиям" в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию министерства по поводу такого ограничения.

Злоумышленники нередко используют асоциальных граждан, имеющих в собственности жилые помещения, в которых за небольшое вознаграждение продают несколько "квадратов", а потом прописывают на этих площадях множество людей, отметил член комитета Александр Якубовский. Сегодня закон этого не запрещает. Ранее Генпрокуратура организовала проверки в связи с махинациями в таких помещениях.

Инициатива по запрету прописки на микродолях больше одного человека - логическое продолжение законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах (менее 6 "квадратов"), который был принят 28 июня в третьем чтении, добавил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Принятие таких поправок должно уменьшить проблему "черных риелторов", пояснил он.

"Запрет прописки более одного человека на 6 кв. метрах поставит заслон перед практикой массовой регистрации в квартирах. Законопроект не позволит недобросовестным совладельцам злоупотреблять своими правами и гарантирует конституционное право граждан на жилье", - сказал первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.