.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Июньские продажи "Соллерс Авто" упали в годовом выражении в 2,5 раза, полугодовые - почти в 1,5 раза
06 июля 2022 года 08:52
Госдума хочет запретить прописки больше одного человека на 6 кв. м
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
6 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме готовят закон о запрете прописки больше одного человека на 6 кв. метров - если это не родственники. Норма нужна для борьбы с "резиновыми квартирами", сообщили "Известиям" в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию министерства по поводу такого ограничения. Злоумышленники нередко используют асоциальных граждан, имеющих в собственности жилые помещения, в которых за небольшое вознаграждение продают несколько "квадратов", а потом прописывают на этих площадях множество людей, отметил член комитета Александр Якубовский. Сегодня закон этого не запрещает. Ранее Генпрокуратура организовала проверки в связи с махинациями в таких помещениях. Инициатива по запрету прописки на микродолях больше одного человека - логическое продолжение законопроекта о запрете владения микродолями в квартирах (менее 6 "квадратов"), который был принят 28 июня в третьем чтении, добавил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Принятие таких поправок должно уменьшить проблему "черных риелторов", пояснил он. "Запрет прописки более одного человека на 6 кв. метрах поставит заслон перед практикой массовой регистрации в квартирах. Законопроект не позволит недобросовестным совладельцам злоупотреблять своими правами и гарантирует конституционное право граждан на жилье", - сказал первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Опубликовано Финмаркет
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.