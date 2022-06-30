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30 июня 2022 года 09:00

"Резиновые" квартиры проверят по всей стране

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Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - По приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране организованы проверки в связи с махинациями в так называемых резиновых квартирах, пишет "Коммерсантъ". В Москве уже обнаружено 70 таких квартир, в которых, в том числе на площади в несколько квадратных сантиметров, зарегистрированы 14 тыс. человек. Распространенные сейчас в стране преступные схемы, связанные с использованием «резиновых» квартир, по мнению надзора, могут использоваться как для хищения бюджетных средств, так и для организации незаконной миграции. Условия проживания позволяют регулярно получать различные социальные пособия, ежемесячно оцениваемые в десятки миллионов рублей.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  квартиры,  проверки

 
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