В 1-м квартале россияне оформили рекордное за 10 лет число карт "Мир"

5 июля. FINMARKET.RU - За 1-й квартал 2022 года число эмитированных банковских карт в России выросло на 12 млн - до 341 млн. Такие данные следуют из статистического бюллетеня ЦБ, с которым ознакомились "Известия" . Это максимальный прирост количества карт с 2012 года, когда в 4-м квартале показатель увеличился на 30,1 млн до 239 млн. В то же время число "пластика" в использовании (по которым проводилась хотя бы одна операция за три месяца) за I квартал 2022 года выросло на 5,8 млн, до 237,3 млн единиц.

В НСПК (оператор карт "Мир") подтвердили тренд увеличения спроса на "пластик". По итогам 1-го квартала 2021 года число нацкарт составляло 98 млн, а в 1-м квартале 2022 года -125 млн, сообщили "Известиям" в НСПК. "

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на банковские. По итогам 1-го квартала 2022 года их количество увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе МКБ. Там это связывают с уходом из России Visa и Mastercard, за счет чего клиенты стали активно оформлять "Мир". Такие карты сейчас занимают почти всю эмиссию, объем их выдачи кратно вырос по сравнению с прошлым годом.

В банке "Дом.РФ" число выпущенных карт "Мир" в 2022-м увеличилось в пять раз по сравнению с 2021 годом. До марта такой пластик в основном оформляли в рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций или для получения соцвыплат, однако с уходом с российского рынка международных платежных систем возникла необходимость перевода всех клиентов на "Мир", объяснили в пресс-службе.

Visa и Mastercard продолжают работать внутри России даже после завершения срока действия карт, однако потребители всё равно переориентируются на "Мир", у которого расширяется география использования, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его мнению, рост количества выдач карт может продолжиться в ближайшие два-три квартала или как минимум остаться на текущих значениях.

Кроме того, на фоне падения доходов населения в 1-м квартале увеличился спрос на кредитные карты. Рост выдач продолжится в ближайшее время, причем во втором полугодии он может привести к дефициту импортных чипов для "пластика", допускают эксперты.