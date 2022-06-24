Новые требования к инвестпрограммам в ЖКХ

24 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта министерства, пишет "Коммерсант" . Документ, как указывают авторы, призван устранить правовые пробелы регулирования и минимизировать случаи ущемления прав предпринимателей в отсутствие четкого порядка и пределов полномочий контролеров. Кроме того, предлагается вовлечь концессионеров в процедуры утверждения инвестпрограмм.

На Госсовете 21 июня кратно увеличить объем инвестиций в сферу ЖКХ потребовал Владимир Путин. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на том же совещании сообщил, что частным инвесторам неинтересна отрасль из-за ее убыточности. Кроме того, нынешняя гибкость при реализации инвестпрограмм, разрешающая инвесторам приостановить их в условиях санкций, замедляет темпы модернизации коммуналки.

Новый законопроект эту гибкость устраняет - де-факто инициатива с учетом риторики Решетникова должна способствовать привлечению инвестиций в отрасль, но на деле участники рынка и эксперты считают проект спорным.

Экспертное и деловое сообщества предупреждают: новые правила создают избыточные процедуры, дублируют действующие требования и ограничивают источники финансирования, затягивая тем самым сроки согласования инвестпрограмм и, соответственно, модернизацию ЖКХ. Проект де-факто противоречит планам правительства по ускоренной модернизации коммуналки, хотя ужесточение процедур исключит возможности инвесторов гибко продлевать такие программы, затягивая ее со своей стороны.