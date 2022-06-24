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24 июня 2022 года 10:56
Новые требования к инвестпрограммам в ЖКХ
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Сергей Мальгавко/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает ввести единый порядок утверждения и контроля выполнения инвестпрограмм в ЖКХ, а также единые требования к цифровизации тарифного и инвестиционного регулирования, следует из законопроекта министерства, пишет "Коммерсант". Документ, как указывают авторы, призван устранить правовые пробелы регулирования и минимизировать случаи ущемления прав предпринимателей в отсутствие четкого порядка и пределов полномочий контролеров. Кроме того, предлагается вовлечь концессионеров в процедуры утверждения инвестпрограмм. На Госсовете 21 июня кратно увеличить объем инвестиций в сферу ЖКХ потребовал Владимир Путин. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на том же совещании сообщил, что частным инвесторам неинтересна отрасль из-за ее убыточности. Кроме того, нынешняя гибкость при реализации инвестпрограмм, разрешающая инвесторам приостановить их в условиях санкций, замедляет темпы модернизации коммуналки. Новый законопроект эту гибкость устраняет - де-факто инициатива с учетом риторики Решетникова должна способствовать привлечению инвестиций в отрасль, но на деле участники рынка и эксперты считают проект спорным. Экспертное и деловое сообщества предупреждают: новые правила создают избыточные процедуры, дублируют действующие требования и ограничивают источники финансирования, затягивая тем самым сроки согласования инвестпрограмм и, соответственно, модернизацию ЖКХ. Проект де-факто противоречит планам правительства по ускоренной модернизации коммуналки, хотя ужесточение процедур исключит возможности инвесторов гибко продлевать такие программы, затягивая ее со своей стороны.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЖКХ, инвестпрограммы
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Istina 24.06.2022
"что частным инвесторам неинтересна отрасль из-за ее убыточности" - есть анализ? Почему одним интересна, а другим нет... из-за убыточности? Юридические лица на этом платном рынке ЖКХ и их руководители осуществляют деятельность в своих интересах, в интересах 3-х лиц, и иных лиц, выгодоприобретателей.
Istina 24.06.2022
За экономическое развитие на платном рынке ЖКХ отвечает Минэк РФ или Минстрой РФ? А за модернизацию на платном рынке ЖКХ Минстрой РФ или Минфин РФ? За цифровизацию деловых оборотов на платном рынке ЖКХ отвечает Минцифры РФ или Минстрой РФ? Самая отсталая сфера, самая непрозрачная, самая неконтролируемая. Об инвестициях следует говорить только после комплексного внешнего аудита платного рынка ЖКХ всех регионов, аудита всех контролеров и экспертов прошлого и текущего периодов. После вовлеченного аудита всех субсидий выделенных из бюджетов государства, регионов. Профессиональной оценке всех расходов, целевого использования, оценке деятельности авторов расходов и движения денежных средств.
Istina 24.06.2022
С 2010 г. Правительство РФ не смогло добиться прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности организаций, управляющих МКД, №731-ПП., №331-ПП. Профильное ведомство никто не контролирует. Работу профильного ведомства никто не оценивает. Если федеральное профильное ведомство не формирует стандарт расчетного документа, а только рекомендации с 2010 г., если профильное ведомство не обязывает подведомственные структуры в регионах выполнять Постановления Правительства РФ и следовать законам, то о какой цифровизации, модернизации, и минимизации говорить в 2022 г.
Istina 24.06.2022
Какую роль Минэк РФ играет на платном рынке ЖКХ? А Минфин РФ? Минстрой, Минюст, Минсвязь, Счетная палата,Роспотребнадзор, Роскомнадзор? Вы определитесь, кто регулятор, кто надзирает, кто контроль осуществляет? А кто системный внешний аудит этого платного рынка ЖКХ осуществляет? Что с реформой ЖКХ, которую начинали Басаргин, Мень, Якушев, и текущий министр ?
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