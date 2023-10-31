Бизнес и регионы раскритиковали предложение скорректировать условия получения льгот в ОЭЗ и ТОР

31 октября. FINMARKET.RU -и руководители регионов раскритиковали предложение Минфина скорректировать условия получения льгот в преференциальных режимах, таких как особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего развития (ТОР). Минфин предложил ограничить величину прямых и налоговых субсидий суммой фактических инвестиций, а также установить для компаний KPI

Как пишут "Ведомости" , с критикой законопроекта выступили в комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" (представляет в целом консолидированную позицию регионов) и в "Деловой России". Негативные заключения на законопроект подписали председатель комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и вице-президент бизнес-объединения Нонна Каграмян.

Принятие законопроекта негативно скажется на заинтересованности потенциальных инвесторов в использовании префрежимов, что затруднит использование их потенциала для регионального развития, следует из письма Текслера министру финансов Антону Силуанову.

Позиция комиссии сформирована с учетом мнения 39 субъектов. В письме выделяется несколько ключевых замечаний. Отмечается, в частности, что не для всех проектов требуются крупные капвложения, существует риск оттока инвесторов в соседние страны ЕАЭС, повышается административная нагрузка на действующих резидентов.

В Минэкономразвития солидарны с позицией комиссии Госсовета. По словам представителя министерства, предлагаемые Минфином решения преждевременны.

В "Деловой России" в целом приводят схожие доводы. Там особо подчеркивают негативный эффект от пересмотра правил особых режимов для Дальнего Востока (именно там сосредоточена значительная часть, ТОР и других видов льготных территорий).

В пресс-службе Минфина сообщили, что новые правила получения льгот не предполагают отмену или изменение ставок налогов и страховых взносов, поэтому риски неблагоприятных последствий представляются преувеличенными. Основная цель поправок - стимулирование инвестактивности, а не сокращение бюджетных расходов, указал представитель министерства. Более того, новые правила будут распространяться только на новых резидентов, а размер льгот будет зависеть от инвестиций только в капиталоемких отраслях. Там, где вложения не предусматриваются, например в сфере IT, этот принцип действовать не будет, уточнил он. Окончательная версия законопроекта будет принята по итогам обсуждения с заинтересованными сторонами, заверил собеседник.