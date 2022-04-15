Задолженность по квартплате запрещено передавать коллекторам

15 апреля. FINMARKET.RU - Верховный судобъяснил, что существует прямой запрет на передачу долгов граждан за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Речь идет о продаже невыплаченных долгов коллекторам, пишет "Российская газета".

По Жилищному кодексу долг гражданина за жилье, тепло и прочее взыскивать можно и нужно. Но отдавать коллекторам - запрещено. Для этого есть специальная статья кодекса. Если же такой же долг образовался у юридического лица, то у коллекторов руки развязаны. Однако возникают ситуации, которые ставят в тупик даже суды. Например, если долг фирмы купил отдельный гражданин. Закон это разрешает.

Разбирая конкретное дело,еще раз подчеркнул важные для граждан вещи - какиеможно покупать, а какие - нет. Главное, что Верховный суд напомнил, как и для чего появилась в 155-й статье Жилищного кодекса РФ новая норма - пункт 18. Кстати, для граждан это одна из самых важных статей ЖК. В ней говорится о том, как платить за жилье и коммуналку.

Если же долг образовался у юридического лица, то у коллекторов руки развязаны. Такое взыскание не будет противоречить Жилищному кодексу

Запрет продавать такие долги граждан прописан в части 18 статьи 155 ЖК РФ. Эту часть 18 вписали в статью относительно недавно, когда стало очевидно, что взыскание долгов попревратилось из-за коллекторов в криминальное действо.

В итоге Верховный суд сделал вывод - содержащаяся в части 18 статьи 155 ЖК РФ норма имеет ограничительное толкование и относится "исключительно к просроченной задолженности физических лиц".

Так что граждане покупать долги могут, могут и требовать по ним оплату. В том числе и с помощью коллекторских организаций. Но это должны быть долги исключительно юридических лиц.

Из всего сказанного Судебная комиссия по экономическим делам Верховного суда РФ делает вывод - правильным в нашем случае надо признать то толкование частью 18 статьи 155 ЖК РФ, которое было дано судами первой и апелляционной инстанций. Они и были оставлены без изменения, пишет "РГ"..