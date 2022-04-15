.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Финский производитель одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki будет искать покупателей на свои российские активы
Новак: с переводом расчётов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров
15 апреля 2022 года 09:53
Задолженность по квартплате запрещено передавать коллекторам
|3
Петр Ковалев/ТАСС
15 апреля. FINMARKET.RU - Верховный суд РФ объяснил, что существует прямой запрет на передачу долгов граждан за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Речь идет о продаже невыплаченных долгов коллекторам, пишет "Российская газета". По Жилищному кодексу долг гражданина за жилье, тепло и прочее взыскивать можно и нужно. Но отдавать коллекторам - запрещено. Для этого есть специальная статья кодекса. Если же такой же долг образовался у юридического лица, то у коллекторов руки развязаны. Однако возникают ситуации, которые ставят в тупик даже суды. Например, если долг фирмы купил отдельный гражданин. Закон это разрешает. Разбирая конкретное дело, ВС еще раз подчеркнул важные для граждан вещи - какие долги можно покупать, а какие - нет. Главное, что Верховный суд напомнил, как и для чего появилась в 155-й статье Жилищного кодекса РФ новая норма - пункт 18. Кстати, для граждан это одна из самых важных статей ЖК. В ней говорится о том, как платить за жилье и коммуналку. Если же долг образовался у юридического лица, то у коллекторов руки развязаны. Такое взыскание не будет противоречить Жилищному кодексу Запрет продавать такие долги граждан прописан в части 18 статьи 155 ЖК РФ. Эту часть 18 вписали в статью относительно недавно, когда стало очевидно, что взыскание долгов по ЖКХ превратилось из-за коллекторов в криминальное действо. В итоге Верховный суд сделал вывод - содержащаяся в части 18 статьи 155 ЖК РФ норма имеет ограничительное толкование и относится "исключительно к просроченной задолженности физических лиц". Так что граждане покупать долги могут, могут и требовать по ним оплату. В том числе и с помощью коллекторских организаций. Но это должны быть долги исключительно юридических лиц. Из всего сказанного Судебная комиссия по экономическим делам Верховного суда РФ делает вывод - правильным в нашем случае надо признать то толкование частью 18 статьи 155 ЖК РФ, которое было дано судами первой и апелляционной инстанций. Они и были оставлены без изменения, пишет "РГ"..
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 15.04.2022
Платный рынок ЖКХ отличает - отсутствие стандарта платежного документа Продавца ЖКУ -Исполнителя по ЖК РФ, - отсутствие расшифровки вида работ и сроков исполнения, - отсутствие подтверждения Продавца ЖКУ на полученные денежные средства граждан, - отсутствие представления документов, подтверждающих выполненные работы, оказанные услуги, - отсутствие обязательств перерасчетов по всем видам платных работ (услуг), невыполненным, выполненным недобросовестно, - отсутствие привлечение к ответственности за бездействие, за действия с интересом, в том числе ложные расчеты, неправомерные начисления гражданам, Покупателям ЖКУ. Неполный реестр существенных фактов платного рынка ЖКХ РФ.
Istina 15.04.2022
Платный рынок, где Продавец (Исполнитель)и Покупатель (заказчик), имеет несколько форм оплаты и выполнения. Платный рынок ЖКХ РФ иной платный рынок. На рынке ЖКХ нет закона, есть интересанты, выгодоприобретатели от бездействий тех, кто должен осущществлять надзор за соответствием действий УО, ЖК, ТСК, ТСЖ законодательству страны ведения хозяйственной деятельности.
Istina 15.04.2022
Следует заняться длящимися долгами организаций, управляющих МКД. На платном рынке ЖКХ эти юридические лица осуществляют деятельность по управлению МКД, не ограниченную контролем и надзором органов власти. ЖК РФ утверждает равенство жилищных отношений, глава 1, статья. С учетом того, ГК РФ утверждает равенство гражданских отношений, в том числе жилищных, следует прекратить защищать юридических лиц, Продавцов ЖКУ. Следует обеспечить заявленную в Конституции РФ и законах защиту граждан.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.