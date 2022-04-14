ЦБ может смягчить требования к продаже валютной выручки

14 апреля. FINMARKET.RU - Банк России по возможности смягчает меры валютного контроля и с вниманием относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер уже можно постепенно отказываться, заявил "Ведомостям" представитель регулятора на просьбу прокомментировать проблемы экспортеров со спросом на доллары и евро при продаже валютной выручки.

, в частности, рассматривают и смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами: изучаются варианты "более гибкого подхода", уточнил собеседник. Например, продление сроков обязательной продажи выручки (сейчас экспортеры должны реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет), изменение минимального порога реализации, в частности, расчет норматива исходя из расходов на импорт и других параметров, сообщил представитель регулятора.

Данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, напомнил собеседник. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, уточнил представитель ЦБ.

В соответствии с указом президента №126 от 18 марта 2022 г. экспортеры имеют право обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за выдачей разрешения на обязательную продажу валютной выручки в ином размере, напомнил собеседник в ЦБ. Также, в соответствии с указом, Банк России рассматривает обращения организаций в части продления срока обязательной продажи валютной выручки, резюмировал представитель регулятора.