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12 апреля 2022 года 08:23
Экспортеры столкнулись с трудностями при продаже валютной выручки
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Станислав Красильников/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам истчоников издания, экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. По словам собеседника в компании, на прошлой неделе со спросом на валюту было особенно тяжело, на Мосбирже в отдельные дни удавалось реализовать в лучшем случае половину из необходимых 80%. После того как ЦБ смягчил ограничения в пятницу вечером, ситуация может несколько стабилизироваться. Он уточнил, что контролирующим органам, в первую очередь Банку России, известно о сложностях с продажей выручки, но экспортеров "пока не наказывают", поскольку в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний. "После того как под санкции укатали ВТБ и "Сбер", оба банка начали сбрасывать валюту в больших объемах (потому что им она больше без надобности), что существенно усугубило ситуацию", - добавил другой собеседник в крупной сырьевой компании. По его словам, спроса на доллары и евро действительно практически нет, но, главное, никто не может поручиться, что он будет. Источник в одной из металлургических компаний также подтвердил проблемы с продажей валюты. "Нам пока удается продавать 80%, но с очень большими сложностями", - отметил он. По его мнению, порог реализации нужно снижать, поскольку спроса на валюту практически нет. Впрочем, не все источники подтверждают сложности с продажей валютной выручки. Теоретически экспортеры могут реализовать валютную выручку в требуемых объемах, но вопрос - по какому курсу, уточнил другой близкий к правительству источник. В том, чтобы продавать доллары и евро по экстремально низкому курсу, не заинтересованы ни компании, ни правительство, уточнил он. Собеседник в крупной промышленной компании заявил, что на протяжении последнего месяца его группа продавала валюту даже свыше 80-процентного порога. "Возможно, другие экспортеры испытывали сложности продать валюту по курсу 100 руб. за доллар и выше?" - иронизирует источник. Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента. Проблемы спроса на валюту действительно есть, подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, смягчение ограничений сгладит ситуацию, но в любом случае требования к продаже валютной выручки необходимо в будущем снижать.
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борис 12.04.2022
надо сделать курс доллара 150рублей тогда дело пойдет ПЛЕВАТЬ НА НАРОД
борис 12.04.2022
все усилия ЦБ напрасны надо утановить олигархам курс доллара 150рублей тогда дело пойдет НАПЛЕВАТЬ НА НАРОД
Istina 12.04.2022
Обязанность для юридических лиц, поставлять иностранную валюту на рынок-совершать обязательную 80% продажу экспортной выручки, введена Регулятором ненадлежащим образом. Текущие последствия свидетельства этого неправильного решения.
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