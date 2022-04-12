Экспортеры столкнулись с трудностями при продаже валютной выручки

12 апреля. FINMARKET.RU - Экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По словам истчоников издания, экспортеры не находят спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. По словам собеседника в компании, на прошлой неделе со спросом на валюту было особенно тяжело, на Мосбирже в отдельные дни удавалось реализовать в лучшем случае половину из необходимых 80%. После того как ЦБ смягчил ограничения в пятницу вечером, ситуация может несколько стабилизироваться. Он уточнил, что контролирующим органам, в первую очередь Банку России, известно о сложностях с продажей выручки, но экспортеров "пока не наказывают", поскольку в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний.

"После того как под санкции укатали ВТБ и "Сбер", оба банка начали сбрасывать валюту в больших объемах (потому что им она больше без надобности), что существенно усугубило ситуацию", - добавил другой собеседник в крупной сырьевой компании. По его словам, спроса на доллары и евро действительно практически нет, но, главное, никто не может поручиться, что он будет.

Источник в одной из металлургических компаний также подтвердил проблемы с продажей валюты. "Нам пока удается продавать 80%, но с очень большими сложностями", - отметил он. По его мнению, порог реализации нужно снижать, поскольку спроса на валюту практически нет.

Впрочем, не все источники подтверждают сложности с продажей валютной выручки. Теоретически экспортеры могут реализовать валютную выручку в требуемых объемах, но вопрос - по какому курсу, уточнил другой близкий к правительству источник. В том, чтобы продавать доллары и евро по экстремально низкому курсу, не заинтересованы ни компании, ни правительство, уточнил он. Собеседник в крупной промышленной компании заявил, что на протяжении последнего месяца его группа продавала валюту даже свыше 80-процентного порога. "Возможно, другие экспортеры испытывали сложности продать валюту по курсу 100 руб. за доллар и выше?" - иронизирует источник.

Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента.

Проблемы спроса на валюту действительно есть, подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, смягчение ограничений сгладит ситуацию, но в любом случае требования к продаже валютной выручки необходимо в будущем снижать.