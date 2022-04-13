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13 апреля 2022 года 10:24
Российские банки ответят на блокировки своих приложений
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Zuma\ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - Попавшие под западные санкции российские банки активно разрабатывают мобильные версии своих сайтов. Это станет ответом на блокировки мобильных приложений для смартфонов в продуктах Apple на iOS, говорят опрошенные "Ведомостями" эксперты и участники рынка. "Никто не мешает банкам сделать нормальный доступ к основному интерфейсу через мобильный браузер. До последнего времени российские банки этого не делали, вероятно рассчитывая привлечь более молодых пользователей. Но сейчас, вероятно, банки будут этим заниматься», – отмечает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. По его словам, приложение в большинстве случаев не является определяющим фактором в выборе клиентом банка. "Приложение – это всего лишь один из интерфейсов. Да, оно дает клиенту дополнительные возможности и позволяет увеличить активность, но на основные функции банка наличие или отсутствие приложения не влияет", – добавил аналитик. "Вполне возможно, iPhone превратятся в России в отличные дорогие калькуляторы. Ведь даже если Google прекратит поддержку пользователей в России, устройства на его платформе продолжат работать. Тогда как Apple может полностью заблокировать работу любого приложения в России", – отметил Половников из Content Review. "Того уровня цифрового банкинга, который до последнего времени был в России, нет нигде в мире. А тот уровень работы банковских приложений, к которому мы откатываемся сейчас, это будет точка, к которой западные страны только подбираются", – резюмировал он.
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Ключевые слова: РФ, банки, приложения
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