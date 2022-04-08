8 апреля. FINMARKET.RU - Телефонные мошенники начали использовать новости о санкциях в отношении России для выманивания денег. Самым популярным приемом стало использование информации о попадании того или иного банка под, что якобы может помешать в дальнейшем пользоваться своими деньгами.

Если ранее мошенники представлялись сотрудниками банков, то теперь предлогом для связи выступает отключение России от международной системы передачи финансовых сообщений между банками - SWIFT. Злоумышленники рассказывают якобы о полной блокировке всех банковских операций, а также о том, что вскоре будет нельзя снять деньги с банковских счетов из-за санкций. Об этом "Российской газете" сообщили в компании Group-IB.

"Телефонные мошенники под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на "безопасный счет". Естественно, это обман - в результате пользователи просто теряют свои накопления. В другом случае мошенники предлагают свое посредничество по открытию кредитных карт в западном банке, привязанных к российскому счету. Получив данные карты или задаток за свои услуги, они исчезают. Также злоумышленники могут использовать и другие схемы: предлагать свои услуги по оформлению документов для выезда из России или различные способы уклонения от призыва", - рассказали в компании.