ЕБРР ожидает в этом году падение ВВП РФ на 10%

31 марта. FINMARKET.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падениеРФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.

Новая оценка, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре 2021 года банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.

ЕБРР одним из первых обнародовалдля российской экономики с момента начала спецоперации на Украине и последовавшего санкционного шока, сделавшего прежние оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody's, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).

Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 года прогнозировался рост украинской экономики в 2022 г на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины в 2023 году - рост сразу на 23%.

ВВП Белоруссии, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.

"Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, имеют высокую степень неопределенности", - отмечают в ЕБРР.

"Прогнозы ЕБРР предполагают, что с помощью посредников прекращение огня произойдет в течение пары месяцев, вскоре после этого начнутся крупные восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня. Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", - говорится в сообщении ЕБРР.

"Учитывая такую большую неопределенность, банк намерен подготовить дальнейший прогноз в ближайшие пару месяцев, принимая во внимание дальнейшие события", - сообщили в ЕБРР.