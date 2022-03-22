ВВП РФ в 2022 году может упасть на 8%

Объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8% на фоне экономических санкций, прогнозирует Fitch. К концу текущего года инфляция в России, как ожидается, достигнет 18%.

22 марта. FINMARKET.RU - Объем российской экономики в 2022 году может упасть на 8% на фоне скоординированных международных финансовых и экономических санкций, которые ударили по банковской системе и торговле, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch Ratings.

При этомна текущий год характеризуется крайней степенью неопределенности, и реальное падениебудет зависеть от длительности спецоперации РФ на Украине и от продолжительности санкций.

"Ожидаемое падение сравнимо с падением во время кризиса 1998 года и во время мирового финансового кризиса", - говорится в пресс-релизе Fitch. При этом связанные с санкциями шоки выглядят более значительными и продлятся дольше, однако высокие цены на нефть, расходы на ВПК и профицит счета текущих операций до начала спецоперации могут обеспечить экономике страны некоторую поддержку, полагают аналитики агентства.

В 2023 году Fitch прогнозирует снижение ВВП РФ на 0,2%.

Рубль рухнул в паре с долларом с конца февраля, примерно до 105 рублей за доллар против 77 рублей за доллар, что уже спровоцировало резкое ускорение инфляции, как показывают еженедельные данные. К концу текущего года потребительская инфляция в России, как ожидается, достигнет 18%, а к концу 2023 года показатель может снизиться до 15%, прогнозирует агентство.

Курс доллара в конце 2022 года составит 135 рублей за $1, в конце 2023 года - 130 рублей за $1, по последней оценке Fitch.

"Заморозка значительной части золотовалютных резервов ЦБ РФ, достигших $640 млрд, не дает возможности воспользоваться этими активами для стабилизации курса рубля и выполнения внешних обязательств", - отмечается в пресс-релизе.

Потребительские расходы в текущем году упадут на 10,2%, в 2023 году - сократятся на 2,6%, ожидает агентство.

Центробанк России отреагировал на текущие событием резким повышением ключевой ставки, которая сейчас составляет 20%. По мнению аналитиков Fitch, есть вероятность дальнейших повышений ставки, до 25% к концу года. После этого последует некоторое смягчение, и ставка опустится до 18% к концу 2023 года.

"Мы ожидаем резкого ужесточения финансовых условий, поскольку банки с трудом справляются с огромным санкционным давлением. Иностранные инвестиции будут снижаться по мере ограничения активности все большего числа международных компаний в России. Повышенная неопределенность, как ожидается, сильно скажется на внутренних инвестициях. Ситуация усугубится мерами, предпринимаемыми властями России в плане запрета на экспорт определенной продукции, в то время как западные экономики также вводят запреты на импорт ряда товаров, и такое сочетание вполне может привести к падению объема торговли", - говорится в сообщении Fitch.

Аналитики, опрошенные ЦБ РФ полагают, что инфляция в РФ в 2022 году может составить 20%, а ВВП упасть на 8%. "В мартовском опросе прогноз по инфляции на 2022 год повышен на 14,5 п.п. (по сравнению с февральским опросом), до 20,0%, на 2023 год - на 4,0 п.п, до 8,0%, а на 2024 год - на 0,8 п.п, до 4,8%", - говорится в опубликованном 10 марта опросе ЦБ.

"В 2022 году вместо роста на 2,4% аналитики ожидают снижение ВВП на 8,0%. Прогноз роста на 2023 год снижен на 1,1 п.п, до 1,0%, на 2024 год - на 0,5 п.п, до 1,5%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП снижена на 1,0 п.п, до 1,0%", - комментируют в ЦБ результаты опроса экономистов по динамике экономики.

Снижение российской экономики может продлиться три года - вплоть до 2024 года, пишут экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в опубликованном на сайте прогнозе.