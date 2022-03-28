Ответственность за параллельный импорт отменят

28 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг разработал проект постановления, который предусматривает отмену ответственности за параллельныйпродукции "по определенной номенклатуре".

"Перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка", - заявили "Известиям" в Минпромторге.

Параллельный импорт - ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку товарным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не имеющими документированного согласия от правообладателя на их ввоз, который происходит через задействование параллельных, альтернативных каналов, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором.

Сейчас в России действует правило, при котором импорт продукции с товарным знаком на территорию страны должен осуществляться только с разрешения правообладателя.

В пресс-службе ФАС "Известиям" сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за определенными исключениями. За это же выступил глава "Опоры России" Александр Калинин. Он подчеркнул, что такая мера позволит обойти запрет ряда западных компаний на поставки их продукции в Россию.

В крупнейших маркетплейсах России - Ozon и Wildberries - выступили за полную легализацию параллельного импорта. Его запуск может стать действенной мерой для расширения ассортимента товаров в стране и позволит добиться эффекта сдерживания роста цен, рассказали в пресс-службе Wildberries.

Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon. Там считают, что легализация параллельного импорта в России приведет к положительным эффектам как для потребителей, так и для бизнеса в целом. В компании уточнили: речь идет лишь о ввозе оригинальных товаров, которые нельзя купить в связи с логистическими проблемами и уходом западных брендов.