В РФ предлагают ввести эталонные цены на стройматериалы

24 марта. FINMARKET.RU - В России предложили установить эталонныена. Речь идет о ценах на стройматериалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других. Для этого следует создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою. Такую инициативу в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).

В кабмине "Известиям" сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.

"Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек. Остальным участникам рынка придется ориентироваться на установленные цены", - сказал "Известиям" председатель ВЦНСП Александр Моор.

Сегодня госзаказчикам приходится закупать стройматериалы по рыночной стоимости, объяснил он. По данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25-30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50-100%, к ним относятся металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень), сказал он. В первой половине марта 2022 года арматура и импортируемые отделочные материалы стали дороже на 20-30%, добавил Голев.

Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, плюсовать к ней расходы на логистику в определенный регион и прибавлять к этой сумме 20-25% чистой прибыли. Сегодня же накрутка иногда достигает 200-300%, - уточнил Моор.

Эталонные цены следует регулярно индексировать - в зависимости от инфляции, добавил он. Для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в РФ иностранных компаний, например IKEA, OBI, считает Моор.

Создание механизма, предотвращающего необоснованный рост цен, назрело давно, считает председатель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Были инициативы, предлагающие привлекать к регулированию цен контрольные органы, напомнил он. Однако единой базы данных, аналогичной единому федеральному центру поставщика, пока создано не было.