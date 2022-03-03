Санкции могут поспособствовать развитию производства стройматериалов

3 марта. FINMARKET.RU - Российские застройщики могут столкнуться с дефицитом труб, сантехники, отделочных и других стройматериалов. Однако компании уверены, что выход будет найден, и больше обеспокоены колебаниями курса рубля, пишет "Российская газета"

Вопросы, касающиеся поддержки поставок стройматериалов войдут в антикризисный план по поддержке строительной отрасли, заявил на Российской строительной неделе вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас российское производство стройматериалов не полностью покрывает потребности отрасли. "В ближайшее время из Европы мы ничего получать не будем", - подчеркнул вице-премьер. По его мнению, надо ориентироваться на новые рынки, взаимодействовать с азиатскими поставщиками.

По базовым позициямполностью себя обеспечивает, импорт стройматериалов составляет около 4% и только в специальном и премиум-сегментах, отметили в Минпромторге. При этом производители заверили, что дефицита стройматериалов нет, а при необходимости и наличии гарантий сбыта есть возможность расконсервировать ряд ранее остановленных мощностей. С 2014 года наша страна перешла на импортозамещение, и большая часть продукции производится в России, отмечает президент ГК "Основа", председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. У производителей могут быть сбои с поставкой европейских комплектующих, но пока импорт сохраняется. Производители герметиков по-прежнему получают сырье от партнеров из Японии, импорт сейчас идет через Казахстан.

Сейчас за границей часто закупаются фасадные панели, лифты, радиаторы, пластики, кабели, кровельные, лакокрасочные материалы. Так, из Германии и Польши поступает сантехника, отмечают в компании Л1, нет достаточно качественного серийного отечественного производства противоморозных добавок и систем кондиционирования.

При этом ожидать снижения цен из-за сложностей с поставками отечественной продукции на экспорт тоже не стоит, считают эксперты. Например, спрос на древесину со стороны Азии остается высоким, сообщает Ассоциация деревянного домостроения. Производители также могут организовать поставки через более лояльные страны-посредники.