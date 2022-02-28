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28 февраля 2022 года 08:16

ЦБ дал банкам РФ ряд послаблений по резервам до конца года

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Гавриил Григоров/ТАСС
Гавриил Григоров/ТАСС
28 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ дал банкам ряд послаблений по резервам на срок до 31 декабря 2022 года.

Как говорится в сообщении ЦБ, банки получат возможность не ухудшать оценку финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае, если ухудшение этого положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций.

Кроме того, банки смогут не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. ЦБ рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций.

Банки получат возможность для находящегося на их балансе имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Решения приняты для обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений, отмечает ЦБ.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  банки,  резервы,  послабления

 
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