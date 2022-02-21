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21 февраля 2022 года 08:50
Минэкономразвития предложило понизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году
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Николай Галкин/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - ВВП России в 2022 г. вырастет на 2,8% - на такую оценку предлагает ориентироваться Минэкономразвития, сообщили "Ведомостям" два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом министерства и подтвердил федеральный чиновник. Предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 гг. Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента - уточненные показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам у Владимира Путина 17 февраля, добавил федеральный чиновник. В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022-2024 гг., министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году - это фактически целевой показатель. По словам федерального чиновника, уточнение оценки на 2022 г. не связано с ухудшением прогноза роста российской экономики. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 г. Аналогичный довод в пользу пересмотра прогноза приводил на брифинге с журналистами 16 февраля министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что превышение ожиданий по росту экономики позволяет прогнозировать более высокие доходы бюджета по сравнению с запланированными. Как отметил представитель Минэкономразвития, сейчас идут консультации с заинтересованными ведомствами и ЦБ по поводу новых параметров прогноза, которые будут планово представлены в марте. На просьбу подтвердить оценку в 2,8% в министерстве не ответили. Кроме уточнения ВВП Минэкономразвития предложило пересмотреть и другие показатели, в частности инфляцию и цену на нефть Urals.
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