Минэкономразвития до 5,9% повысило прогноз по инфляции на этот год

8 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в 2022 г. с 4% до 5,9%, сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник. Информацию подтвердил близкий к кабинету министров собеседник, а также источник, знакомый с оценками министерства. Показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента.

Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство, сообщил федеральный чиновник. Другой источник, близкий к правительству, уточнил, что, хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры.

Как уточнил федеральный чиновник, сейчас власти активно обсуждают, какой объем бюджетных средств будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам. По его словам, по итогам 2022 г. ожидаются сверхплановые доходы: необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному собранию. Кроме того, могут возникнуть и другие расходы, пока не предусмотренные в законе о бюджете, - например, на индексацию госконтрактов из-за удорожания стройматериалов.

Согласно закону о бюджете на 2022-2024 гг., доходы в этом году ожидались на уровне 25 трлн руб. Расходы планировались на уровне 23,7 трлн.

Представитель Минэкономразвития заявил "Ведомостям", что динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов. Прежде всего - темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах - ключевых производителях сельхозпродукции, уточнил собеседник.

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития будут представлены в апреле, подчеркнул представитель министерства.