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16 февраля 2022 года 09:30
В индивидуальных жилых домах разрешат размещать туристов
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Сергей Мальгавко/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Оказывать гостиничные услуги можно будет в индивидуальных жилых домах. Законопроект о легализации гостевых домов может быть внесен правительством в Госдуму в ближайшее время, рассказали "Российской газете" в аппарате председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Новые нормы должны будут вступить в силу с 1 сентября 2022 года. Изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект разработал Ростуризм. В соответствии с ним владельцы индивидуальных жилых домов смогут на законных основаниях размещать гостей и оказывать им сопутствующие услуги. Только на территории Крыма, Краснодарского, Алтайского краев, согласно подсчетам Ростуризма, действует более 15 тысяч таких объектов. Сейчас статус гостевых домов никак не урегулирован, возникают правовые коллизии. По закону коллективные средства размещения в стране должны быть классифицированы, им должна быть присвоена категория. Но признать гостевой дом гостиницей невозможно, так как гостиница не может располагаться на землях, выделенных под жилищное строительство. Противоречия возникают также с точки зрения подключения коммуникаций, санитарного контроля и пожарного надзора, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Разработанный законопроект вводит уведомительный порядок деятельности гостевых домов. Пройти классификацию они должны будут добровольно.
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