С июля банкам предстоит обратный выкуп навязанных финпродуктов

15 февраля. FINMARKET.RU - С июля этого года банкам и другим финорганизациям придется выкупить любой финансовый продукт, например, пресловутое инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), инвестинструмент и т.п., если он был навязан или человек был недостаточно проинформирован, введен в заблуждение.

Если нарушения будут постоянными, то регулятор приостановит продажу этого продукта. Соответствующие нормативные акты уже подготовлены Центробанком и проходят регистрацию, рассказал в интервью "Известиям" руководитель Службыпо защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Как пояснил Мамута, это новое регулирование касается правил продажи финансовых продуктов, что, по его словам, будет способствовать демотивации банков применять недобросовестные практики (мисселинг).

"Если раньше человек жаловался на то, что "его обманули, злоупотребили незнанием", что он "не понял, что ему говорили", то при разбирательстве это были его слова против слов сотрудника банка. Не всегда удавалось установить истину. Часто приходилось больше апеллировать к совести продавца, чем к установленному факту. Ведь введение в заблуждение происходит, как правило, именно в ходе разговора", - рассказал Мамута. По его словам, новое регулирование описывает требования к взаимодействию продавца с покупателем, причем требования будут одинаковые ко всем - и к банку, и к страховщику.

Мамута также отметил, что в регулировании есть одна принципиальная новелла - то, что продавец говорит устно, не может по сути отличаться от зафиксированного на бумаге.

Регулятор предполагает, что нормативный акт о правилах продаж вступит в силу с июля 2022 года. Внутренний норматив ЦБ разработан для выполнения закона, который был принят в прошлом году и который дал регулятору право ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация.

Также документ обязывает финансовые организации осуществлять обратныйфинансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физлицами, если при продаже были нарушены права и интересы потребителя.