Банки раскритиковали законопроект ЦБ по борьбе с мошенниками

14 февраля. FINMARKET.RU - Банк России обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам. На текущий момент проект закона дорабатывается, рассказали в пресс-службе регулятора, пишут "Известия"

ЦБ предложил, чтобы банк получателя платежа начал проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя, а также чтобы он мог ограничить дистанционный доступ клиента к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца данного счета. Для возобновления доступа клиент должен будет лично обратиться в банк с паспортом. При этом злоумышленники, использующие чужие счета для вывода и снятия похищенных денег, не смогут этого сделать. Также обсуждается возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы ЦБ о попытках переводов без согласия клиента.

Предложенные меры вызывают вопросы о возможности их исполнения и последствиях, если они будут ошибочно применены к клиенту. При этом вся ответственность перекладывается на кредитную организацию, получающую платеж, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Кроме того, такой механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям. Банк должен будет отклонить подозрительную операцию и направить уведомление клиенту, получить подтверждение от него и повторный перевод, но и этого может оказаться недостаточно. Если в базе ЦБ обнаружится информация о признаках проведения операции без согласия клиента, перевод будет приостановлен еще на два рабочих дня.

Кроме того, есть сложность в том, что предлагаемые изменения нельзя применить к переводам между гражданами при оплате через Pay-сервисы, платежам клиентов в сторону компании через СБП и валютно-обменным операциям.также требуют уточнений по оценке подозрительных операций со стороны оператора получателя средств, сообщил Войлуков. По его словам, участники рынка предлагают улучшить механизм взаимодействия кредитных организаций с правоохранительными органами и судебной системой. Например, обязать возбуждать уголовное дело и налагать арест на украденную сумму по обращениям клиентов немедленно.

Банки согласились, что требуется вносить изменения в закон "О национальной платежной системе", однако отметили: предложения регулятора нуждаются в доработке.