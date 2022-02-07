Продажи устройств для контроля здоровья вырастут на 19%

7 февраля. FINMARKET.RU - Аналитики Deloitte предсказывают, что в 2022 году будет продано более 320 млн устройств для контроля здоровья, а темп роста продаж составит 19% в год, пишет "Российская газета" . Здоровый образ жизни, правильное питание, распорядок дня - все это сегодня на пике популярности. Людям старше 30 врачи настоятельно рекомендуют держать под контролем целый набор различных показателей. А пандемия приучила нас к понятию "сатурация" и к тому, насколько уровень кислорода важен для здоровья и даже жизни.

Несмотря на обилие гаджетов, в лидерах по-прежнему "умные" часы. Это сегодня самый универсальный и понятный девайс для мониторинга самочувствия. С помощью "умных" часов можно измерять частоту пульса, число пройденных шагов, тот самый уровень кислорода в крови и даже ловить очень опасную мерцательную аритмию.

И если раньше все это было прерогативой премиальных устройств, то сегодня на это способны как недешевые часы Apple Watch 7 (40 тысяч рублей и выше), так и гораздо более доступные браслеты и часы Xiaomi или Honor, цена на которые начинается от 12-15 тысяч рублей. А еще все эти гаджеты умеют отслеживать фазы сна и помогать распределять активность в течение дня.