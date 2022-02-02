Количество обоснованных жалоб на коллекторов растет

2 февраля. FINMARKET.RU - Судебные приставы получают все больше жалоб на действия коллекторов. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по итогам прошлого года в ведомство поступило 40,2 тыс. обращений на действия взыскателей, пишет "Коммерсант" . Это на 8% больше, чем годом ранее. При этом значительно выросло и число жалоб, которые признаны обоснованными,- более 13% в целом за год против 8-9% в 2018-2020 годах. Показатель резко взлетел в последние месяцы года, достигнув в декабре 18,4%, следует из материалов ФССП.

Как говорят участники рынка, тенденция связана с ростом информированности должников о своих правах. Кроме того, на рынке активизировались службы взыскания банков и МФО, которые не состоят в реестре, но на которых распространяются нормы закона по возврату просроченной задолженности, указывают они. ФССП принимает обращения на всех лиц, осуществляющих деятельность по взысканию. Причем зачастую организации, на которые поступают, не состоят ни в одном реестре, подчеркивает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Рост количества жалоб на коллекторов подтверждают и правозащитники, однако они все еще считают прирост обоснованных жалоб недостаточным.