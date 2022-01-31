В общепите и на московских дорогах стало нетипично свободно

31 января. FINMARKET.RU - Вторую неделю подряд в московских кафе и ресторанах падает поток гостей: за неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40-50%, пишут "Ведомости", ссылаясь на столичного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова. Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. Абсолютные цифры они не привели.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Московском регионе отразился на потоке клиентов общепита, подтверждает глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько. По словам Малахатько, трафик ресторанов и крупнейших гастромаркетов с 24-го по 26 января в среднем снизился на 15-20% к аналогичному периоду предыдущей недели.

По данным "Атол Sigma", с 7-го по 26 января в Москве ежедневное количество посетителей заведений уменьшилось в общепите на 10% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года, в кафе и ресторанах - на 15%, в сфере услуг - на 9%, в ритейле - на 17%. Больше всего пострадал фастфуд - там падение составило 27%, рассказал директор по продукту "Атол Sigma" Сергей Капацевич.

Как указывают "Ведомости", также снижается число клиентов в такси и торговых центрах. По словам аналитика "Яндекс.Карт" Леонида Медникова, на московских дорогах тоже стало нетипично свободно: спад пробок начался 20 января – в этот рабочий день впервые в году утренние пробки не превысили 4 баллов. Понедельник, 24 января, и вовсе стал самым разгруженным рабочим днем для столичных дорог в 2022 г. Во вторник и среду – 25 и 26 января – уровень пробок в утренние часы не поднимался выше 4 баллов, хотя на прошлых двух неделях он оценивался в 5–6 баллов.

Пользователи социальных сетей также отмечают, что таксисты, работающие на платформах-агрегаторах, стали часто жаловаться на сокращение числа заказов и стоимость поездок.

Ушедшие на удаленку жители Москвы переориентировались на доставку – на нее существенно вырос спрос, рассказали "Ведомостям" представители входящих в "Киевскую площадь" фудмоллов «Центральный рынок» и «Депо». Сами они сохраняют трафик на прежнем уровне. Представитель "Сбермаркета" говорит, что число заказов на сервисе в Москве за неделю увеличилось на 6% (в целом по стране – на 2%).