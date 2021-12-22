Работа "на удаленке" не набрала популярности

22 декабря. FINMARKET.RU - Несмотря на расширение дистанционной занятости в 2020 году, этот режим работы в перспективе вряд ли станет популярным на российском рынке труда. Такой вывод делает "Коммерсантъ" из препринта работы замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова "Анатомия коронакризиса через призму рынка труда". Основой работы стали микроданные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ ВШЭ) за 2020 год.

До начала пандемии COVID-19 доля дистанционных работников вне превышала 1% их численности, то есть оставалась менее 1 млн человек. В 2020 году она выросла до 15–16% (10–12 млн человек). К концу 2020 года этот показатель сократился до приблизительно 3% (2 млн). И, как отмечается, "это не та величина, исходя из которой можно было бы говорить о радикальной структурной перестройке российской занятости".

При этом 84% респондентов РМЭЗ ВШЭ предпочли бы обычный режим занятости.