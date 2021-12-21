Половина россиян не исключают полного перехода на фриланс

21 декабря. FINMARKET.RU - Около половины россиян (46%) рассматривают возможность полного перехода на фриланс. Об этом говорится в исследовании "Работы.ру" и "СберНПФ", пишут "Известия"

Как выяснилось, сегодня работой без оформления в штат занимается каждый третий россиянин (37%), для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% - подработкой. Это существенно больше, чем в прошлом году, когда, согласно аналогичному опросу, услуги в качестве частных лиц в России оказывал только каждый пятый респондент.

При этом подавляющее большинство фрилансеров (82%) признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеют только 18% свободных работников, говорится в исследовании. Большой прибыльюпохвастаться тоже не смогли: доходы более половины из них (54%) не превышают 15 тыс. рублей в месяц, а каждому пятому респонденту (22%) такая работа приносит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. У 13% опрошенных заработки от свободной занятости составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и только 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.

Доля граждан, которые хотят перейти в свободное плавание, сокращается уже второй год. Если в 2019 г. она составляла 72% жителей России, то в 2020 г. снизилась до 65%.

В то же время 54% граждан рассказали, что не готовы бросить основную работу ради свободного графика: их смутили финансовая нестабильность и потенциальное снижение доходов, невозможность получить ипотеку или потребительский кредит, а также отсутствие пенсионных отчислений и оборудованного рабочего места.

По данным SuperJob, услугами фрилансеров пользуется каждая третья компания, а в сфере IT - каждая вторая, рассказали "Известиям" в исследовательском центре организации. Чаще всего внештатные работники выполняют задачи в сфере информтехнологий (об этом заявляли 22% работодателей), дизайна (21%), а также маркетинга, рекламы, PR и SMM (14%). В 11% компаний внештатные сотрудники занимаются конструированием и проектированием, в 9% - рекрутингом, отметили в исследовательском центре SuperJob. Реже фрилансеров привлекают в качестве копирайтеров и редакторов, консалтеров, монтажеров, а также финансистов, фотографов и переводчиков.