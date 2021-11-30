Когда начнут снижаться ставки по депозитам

30 ноября. FINMARKET.RU - В начале 2022 годапо депозитам вмогут достичь 9%, но затем начнут снижаться. Большинство банкиров ожидают прохождения пика доходности вкладов в конце этого - начале следующего года, но то, как сильно и когда ставки пойдут вниз, будет зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Об этом "Ведомостям" рассказали в восьми банках из топ-30 по размеру средств граждан.

Но разброс оценок банкиров оказался существенным: часть из них ожидают, что вклады удержат доходность под 9% и к концу 2022 г., часть - что она будет едва выше 6%. Самая высокая оценка пика стоимости привлечения денег граждан составляет от 8,3% до 9,5% годовых.

Некоторые банковские аналитики не исключают, что ЦБ на ближайшем заседании 17 декабря повысит ключевую ставку на 1 п. п. - до 8,5%.

С марта, когда ЦБ впервые с 2018 г. поднял ключевую ставку, она выросла на 3,25 п. п. - до 7,5% годовых. За это же время максимальная доходность по вкладам в топ-10 банков по размеру привлечения депозитов физлиц увеличилась на 2,6 п. п. - с 4,57% до 7,16% годовых.

Как отмечала 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ опустит ключевую ставку до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г. В следующем году, по базовому прогнозу ЦБ, инфляция приблизится к цели и будет 4-4,5% (сейчас она 8,05% в годовом выражении), а ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%, говорила Набиуллина.

В декабре максимальная ставка по вкладам в топ- 10 банков превысит 7,5%, а в дальнейшем выйдет на уровень 8-8,5%, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: вместе с тем в следующем году можно ожидать стабилизации ставок и даже некоторого их снижения к концу года - в случае, если Банку России удастся вернуть понижающий тренд инфляции.

Максимальная процентная ставка по вкладам может вырасти в пределах 25-50 б. п. от текущих уровней к февралю- марту 2022 г., считает замдиректора группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Дмитрий Назаров.