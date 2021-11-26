Аналитики предрекают банкам рекордную прибыль в 2022 году

26 ноября. FINMARKET.RU - По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), пишут "Ведомости" . В 2022 г. агентство ожидает 2,4-2,7 трлн руб. Правда, превысит ли результат 2022 г. итоги текущего года будет зависеть от множества факторов - темпов роста бизнеса, уровня процентной маржи и стоимости риска.

В 2022 г. рост бизнеса может замедлиться, ключевая причина этого - резкий рост ставок, исчерпание отложенного спроса на кредиты и высокая база 2021 г. В случае с потребкредитованием динамика сектора будет во многом определяться степенью жесткости нового механизма ЦБ: в 2022 г. он сможет вводить прямые количественные ограничения на выдачи необеспеченных кредитов. Новый функционал ЦБ затрудняет полноценное прогнозирование, считают аналитики. По их мнению, рост необеспеченных кредитов может замедлиться примерно вдвое. Ежемесячные темпы прироста замедлятся до 0,8-1,0% (в сентябре 2021 г. рост был 1,7%, в октябре - 1,4%).

Планы регулятора расширить виды платежей, которые должны включаться в расчет полной стоимости кредита, вероятно, также будут сдерживать спрос в сегменте необеспеченного кредитования.

НКР исходит из предпосылки об увеличении ключевой ставки до 8,5% до конца 2021 г. и ее сохранении в диапазоне 8-8,5% в 2022 г. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 8,2-8,3% с дальнейшим снижением по итогам 2022 г. до 5-6%. Темп прироста реального ВВП в 2021 г. составит около 4%, в следующем году ожидается замедление до 2,5%. Прогноз агентства не учитывает потенциальные внешние потрясения и предполагает, что ситуация с пандемией коронавируса в 2022 г. не ухудшится.

Давление наокажет и постепенная переоценка срочных пассивов по новым, более высоким ставкам, что негативно отразится на чистой процентной марже, а также более высокий уровень отчислений в резервы в сравнении с 2021 г. В этом году размеры создаваемых банками резервов невелики: за январь-сентябрьдоначислили 375 млрд руб., тогда как год назад сумма превышала 1 трлн руб. Это приводит к снижению стоимости кредитного риска (CoR): по розничным кредитам в 3-м квартале - до 1,2% относительно 1,4% в предыдущем, по корпоративным кредитам CoR оказалась отрицательной - минус 0,4% (против 0,2% во 2-м квартале).

Как считают в НКР, повторение рекорда в 2022 г. возможно в случае, если средняя стоимость риска будет ближе к нижней границе прогноза: нижняя граница у агентства - 1,2%, верхняя - 1,5%. При более высокой CoR вероятно некоторое снижение чистой прибыли в 2022 г. - в пределах 10% по сравнению с 2021 г.

Поддержку прибыли будет оказывать увеличение кредитных портфелей. В НКР не ожидают сокращения портфелей ни по одному из ключевых сегментов кредитования, хотя темпы роста выдачи кредитов в рознице замедлятся. Драйверами рынка останутся ипотека и кредиты МСБ. Потребкредиты будут прирастать на 13-15% в годовом выражении, следует из прогноза НКР на 2022 г. Их выдача увеличится до 27,7-28,5 трлн руб. по сравнению с 24,5-24,8 трлн по прогнозу на конец этого года. Ипотеки банки выдадут на 13,6-13,9 трлн руб., она вырастет на 16-18%. Необеспеченные кредиты увеличатся на 10-12%, выдачи составят 12,7-13,1 трлн руб. Корпоративные заемщики и МСБ получат 45-47 трлн и 7,9-8,3 трлн руб., а темпы снизятся на 3-5 п. п. - до 8-11% и на 5 п. п. до - 15-17% соответственно.

Положительное влияние на прибыль окажут и комиссионные доходы. Одновременно по мере возврата инфляции к целевому уровню в 4% у банков будет положительная переоценка долговых бумаг на балансе, что добавит им доходов (по итогам 9 месяцев т.г. влияние данных доходов на прибыль было близким к нулю). Ожидаемое до конца 2021 г. повышение ключевой ставки даже на 1 п. п. вряд ли приведет к дополнительной отрицательной переоценке долговых бумаг в 2022 г., поскольку в ставках денежного рынка уже учтено дальнейшее ужесточение монетарной политики.