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19 ноября 2021 года 09:12
Мошенники стали чаще использовать слово "ипотека"
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Сергей Коньков/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - C начала сентября в Сети появилось более 60 фишинговых доменов со словом "ipoteka", в ходе анализа которых было выявлено двадцать семь новых сайтов, предлагающих "помощь" в получении ипотеки, а на самом деле крадущих платежные данные. Об этом рассказали "Российской газете" в компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности. В конце июля правительство объявило о продлении на год программы льготной ипотеки. Эта новость как раз и подстегнула желающих приобрести жилье к активным действиям. Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Александр Вураско отметил, что все подобные ресурсы объединяют одни и те же общие черты: несуществующая организация или полное отсутствие сведений о компании на интернет-сайте, неработающие телефоны, отсутствие политики обработки персональных данных, а также фейковые отзывы клиентов и неизменная форма для отправки заявки. Мошенники обещают оформить ипотеку без бумажной волокиты. Кроме того, мошенники обещают оказать услугу без подтверждения дохода. Естественно, на деле все будет не так радужно, и клиент подобной "организации" рискует остаться и без денег, и без недвижимости, уточнил Вураско. "При обнаружении массового применения новых схем Банк России информирует о связанных с ними рисках граждан, при необходимости предоставляем соответствующие рекомендации кредитным организациям", - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦБ. В 2020 году Банк России инициировал блокировку около 7,7 тысячи мошеннических сайтов. Во 2-м квартале 2021 года Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверок и снятие с делегирования 1449 доменных имен, с использованием которых вели противоправную деятельность. По прогнозу Банка России, с 1 декабря 2021 года ситуация с блокировкой противоправных интернет-ресурсов значительно изменится. С этой даты вступает в силу закон, по которому мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней.
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Ключевые слова: Россия, мошенничество, ипотека
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