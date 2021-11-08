Министерства обсуждают, как стабилизировать внутренние цены на мясо

8 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен, сообщили "Ведомостям" два участника совещаний в этих министерствах. По их словам, в частности, идет речь о беспошлинном импорте такой продукции.

Один из обсуждаемых вариантов - освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. т в 2022 г., сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, на замороженную свинину, в свою очередь, планируется установить квоту не более 100 тыс. т с 1 января по 31 июня 2022 г. Предполагается, что у импортеров будет условие в виде целевого ввоза:должно быть переработано на территории России. "Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты", - говорит собеседник "Ведомостей".

По словам представителя Минэкономразвития, любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

В сентябре т. г. Национальная мясная ассоциация подсчитала, что по сравнению с сентябрем 2015 г.на свинину на кости увеличились на 12%, на бескостную - на 9,6%. Говядина на кости за тот же период подорожала на 27,8%, бескостная - на 22%

По говядине сейчас действует ставка 15% внутри квоты, сверх квоты - 50%. Размер квоты по свежей или охлажденной говядине составляет 40 тыс. т, по замороженной - 530 тыс. т. В 2020 г. из стран дальнего зарубежья (Парагвай, Бразилия, Индия и т. д.) импорт говядины без учета субпродуктов составил чуть более 163 тыс. т, из них примерно 129 тыс. т - в рамках квоты, свидетельствуют данные Национальной мясной ассоциации. Еще немногим более 100 тыс. т за этот период ввезено из Белоруссии. Причем поставки из дальнего зарубежья в последние годы сокращались в среднем на 15% в год.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе средняя розничная цена разных видов говядины и свинины увеличилась на 9-10% к аналогичному периоду прошлого года. Например, бескостная свинина стоила 388 руб./кг, а бескостная говядина - 548 руб./кг.

Как считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, ситуация на оптовом рынке свинины стабилизировалась: цены на свинину начали снижаться. За последние 2-3 недели отпускная цена такой продукции уже упала на 15-20% и падение продолжается, уверяет он. Это связано, по его словам, c сезонным снижением спроса и начавшимся приростом производства на ряде предприятий по всей стране.