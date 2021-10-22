Мясопереработчики предупредили о подорожании продукции

22 октября. FINMARKET.RU - Крупнейшие компании-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и др.) на 7-20% с конца октября - начала ноября. Об этом "Известиям" сообщили представители крупных торговых сетей. Такие уведомления ритейлу направили больше десятка крупнейших производителей, в том числе "Мираторг", "Останкино", "Дымов", "Клинский".

По данным АКОРТ, большинство поставщиков категории "мясо" направили уведомления о повышении отпускных цен на свою продукцию в среднем на 8-10%. "Лента" получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25% в зависимости от позиции.

По данным сети "Верный", больше всего могут подорожать готовые изделия, например биточки - на 10%, шницель куриный - до 18%, тефтели и котлеты из курицы - до 10%, фарш - до 12%. В компании добавили, чтона салями и сосиски могут увеличиться на 10%.

В пресс-службе "Черкизово" сказали, что компания вынуждена прибегать к корректировке цен. Однако производитель "старается повышать цены не чаще раза в год и не на социально значимые позиции", добавили там.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наиболее высоких значений стоимость всех видов мяса достигла в августе-сентябре. Больше всего подорожала курятина - на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас 1 кг тушки стоит 160 рублей, зафиксировали в институте.

По словам эксперта ИКАР Анны Кудряковой, сейчас цены за 1 кг свинины в живом весе превышают 140 рублей за килограмм, а стоимость полутуш - 200 рублей за килограмм, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 25-30%. На свинину высокий спрос из-за вспышки африканской чумы, которая снизила число поголовья, пояснила эксперт.

В Минсельхозе изданию сообщили, что для стабилизации ситуации предпринимается комплекс мер. В их числе - выделение животноводческим предприятиям дополнительно 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

Сейчас торговые сети предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей, в том числе демпфируют закупочные цены за счет экономии затрат, сказал "Известиям" представитель АКОРТ.