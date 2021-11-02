Для крупного общепита запросили поддержку

2 ноября. FINMARKET.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с предложением распространить на крупные предприятия общественного питания программу субсидирования зарплат на период вынужденного закрытия в связи "антиковидными" ограничениями.

"Новая волна ограничений, связанная с распространением COVID-19, и объявление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приведут к существенному сокращению выручки предприятий общественного питания", - отмечается в распространенном пресс-службой Титова письме.

По его мнению, принятые решения о предоставлении федеральных мер поддержки на этот период своевременны, но они распространяется только на предприятия, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Вместе с тем, пишет бизнес-омбудсмен, ограничения затрагивают и сетевые компании сферы общественного питания, не входящие в реестр МСП, но обеспечивающие суммарно более 50 тыс. рабочих мест и более 40 млрд руб. налоговых отчислений. Работа в условиях ограничений, полагает Титов, ставит их на грань несостоятельности.

Чтобы избежать рисков массовой потери рабочих мест, Титов предложил распространить на компании общепита, не входящие в реестр МСП, не только возможность участия в программе льготного кредитования ФОТ 3.0, но и субсидирование зарплат на период вынужденного закрытия (зарплатные гранты), а также иные меры поддержки, если они будут приняты. Ключевым критерием, по его словам, должно выступать сокращение выручки компании за период новых ограничений более чем на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.