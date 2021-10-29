- - проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;
- - наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;
- - создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;
- - включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;
- - ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;
- - развивать фермерские ярмарки выходного дня;
- - компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;
- - вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.
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29 октября 2021 года 08:35
Власти вернулись к обсуждению продпомощи малоимущим
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Александр Демьянчук/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило включить оказание продовольственной помощи малоимущим в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом "Известиям" сообщили два близких к министерству источника. Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали источники, близкие к Минэкономразвития, министерство уже сформировало свои инициативы. Основные из них таковы:
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Ключевые слова: РФ, малоимущие, продпомощь
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