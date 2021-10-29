Власти вернулись к обсуждению продпомощи малоимущим

29 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило включить оказание продовольственной помощи малоимущим в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом "Известиям" сообщили два близких к министерству источника.

Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали источники, близкие к Минэкономразвития, министерство уже сформировало свои инициативы. Основные из них таковы:

- проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;

- наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;

- создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;

- включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;

- ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;

- развивать фермерские ярмарки выходного дня;

- компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;

- вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

Впрочем, по словам источников, сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти. В Минэкономразвития "Известиям" заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторогом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок.

Между тем в Минсельхозе заявили, что уже отправили в кабмин свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию. Кроме того, министерство предусмотрело новые инструменты поддержки в отношении молочного животноводства: в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов будет дополнительно направлено 10,6 млрд руб. субсидий.

Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат - программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте "Мир" и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло.