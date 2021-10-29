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29 октября 2021 года 08:35

Власти вернулись к обсуждению продпомощи малоимущим

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Александр Демьянчук/ТАСС
Александр Демьянчук/ТАСС
29 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило включить оказание продовольственной помощи малоимущим в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. Об этом "Известиям" сообщили два близких к министерству источника.

Предполагается, что к 1 ноября Минсельхоз, Минпромторг и Минэкономразвития направят в правительство сводный доклад с предложениями. Как рассказали источники, близкие к Минэкономразвития, министерство уже сформировало свои инициативы. Основные из них таковы:

  • - проработать запуск программы продовольственной помощи для малоимущих граждан, которая сократила бы негативное влияние роста цен на социально значимые товары российского производства;

  • - наладить прямые контакты между крупными торговыми сетями и фермерами;

  • - создать отдельный федеральный проект, направленный на поддержку аграриев-производителей плодоовощной продукции;

  • - включить личные подсобные хозяйства в перечень получателей господдержки;

  • - ликвидировать административные барьеры, мешающие аграриям получать помощь государства;

  • - развивать фермерские ярмарки выходного дня;

  • - компенсировать бизнесу в сфере сельского хозяйства часть затрат на модернизацию;

  • - вовлекать аграриев в механизмы сельскохозяйственного страхования, чтобы сократить издержки от природных рисков.

Впрочем, по словам источников, сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти. В Минэкономразвития "Известиям" заявили, что совместно с Минсельхозом и Минпромторогом ведут проработку предложений. Они будут представлены в правительство в установленный срок.

Между тем в Минсельхозе заявили, что уже отправили в кабмин свою часть, которая касается инициатив по помощи предприятиям овощеводства и животноводства, а также по стабилизации цен на их продукцию. Кроме того, министерство предусмотрело новые инструменты поддержки в отношении молочного животноводства: в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов будет дополнительно направлено 10,6 млрд руб. субсидий.

Власти обсуждают необходимость оказания продовольственной помощи малоимущим уже не в первый раз. В конце 2020 года Минпромторг предлагал правительству ввести так называемый потребительский сертификат - программу, по которой люди с доходами ниже регионального прожиточного минимума могли бы получить адресную помощь. Предполагалось, что сертификат привяжут к карте "Мир" и на нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты. Однако до реализации инициативы дело не дошло.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  малоимущие,  продпомощь


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