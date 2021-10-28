Социальные сертификаты для малоимущих обойдутся в 428 млрд руб. ежегодно

28 октября. FINMARKET.RU - Программа электронных социальных сертификатов для малоимущих в масштабах страны может потребовать дополнительно 428 млрд руб. ежегодно, следует из отчета аналитиков НИУ ВШЭ. По их оценкам, перераспределение этой суммы с действующих льгот на внедрение таких сертификатов также создаст мультипликативные эффекты в экономике - на 1 руб. роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 руб. прироста ВВП и 3,08 руб. роста выпуска продукции, пишут "Ведомости"

Помимо вклада в ВВП введение механизма электронных продовольственных сертификатов положительно скажется на производителях пищевой продукции. Кроме того, они позволят косвенно расширить объем поддержки сельского хозяйства на 20%, считают аналитики. При этом возможны инфляционные риски, но они незначительны. "Рост цен может быть больше в краткосрочном периоде, но в долговременной перспективе цены снижаются, а разнообразие продукции увеличивается", - отмечают аналитики ВШЭ.

Сейчас такиедействуют в ряде регионов, например в Москве, Ульяновской, Кировской, Амурской и Калининградской областях, говорится в исследовании. Социальные сертификаты используются в России для поддержки минимального потребления малоимущих граждан, семей с детьми и тех, кто попал в трудные жизненные обстоятельства. Их можно потратить на продукты питания (номинал - 1000-2000 руб.), товары для детей (от 5000 до 50 000 руб.) и товары длительного пользования (до 19 000 руб.). Это может быть как регулярная, так и единоразовая. В рамках реализованных в стране программ использовались бумажные и электронные сертификаты в формате пластиковых и банковских карт - программы реализуются через партнерские торговые сети.

Сейчас с помощью электронного сертификата граждане с инвалидностью могут приобретать средства реабилитации. До конца следующего года планируется распространить его действие на товары, которые выпускаются по индивидуальному заказу, сообщил представитель Минтруда. "В дальнейшем возможно использование электронных сертификатов и для других категорий товаров, которые предоставляются в натуральном виде, например на лекарственное обеспечение", - сказал он.