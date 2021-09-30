30 сентября. FINMARKET.RU - В правительстве решили смягчить бюджетную политику – донастроить параметры бюджетного правила в пользу увеличения расходов. В частности, планируется пересмотреть принцип так называемого структурного первичного дефицита. Этот показатель – часть бюджетного правила, он устанавливает максимально допустимый объем расходов федерального бюджета.

Сейчас согласно Бюджетному кодексу (БК) он определен в абсолютном значении – 585 млрд руб. Планируется смоделировать этот показатель таким образом, чтобы он коррелировал с ростом экономики. В частности, в правительстве предлагают установить размер структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

На следующий год объем экономики прогнозируется на уровне 133,3 трлн руб., следует из последних оценок Минэкономразвития. 0,5% от этой суммы – 670 млрд руб. Таким образом, благодаря донастройке правила расходы следующего года можно будет увеличить примерно на 80 млрд руб. – при условии, что поправки в БК будут одобрены Госдумой. Изначально норма о структурном дефиците появилась в ответ на необходимость выделить дополнительные расходы в бюджете на нацпроекты – в 2018 г. Был сформирован так называемый "фонд развития инфраструктуры" – как инструмент управления нацпроектами, который, по сути, и состоял из дополнительного финансирования за счет расширения предельного объема расходов на величину первичного структурного дефицита. Впоследствии "фонд развития" был исключен из периметра инструментов управления нацпроектами, но норма о структурном дефиците в Бюджетном кодексе осталась.

Структурный первичный дефицит определяется как разница между суммой ненефтегазовых и базовых нефтегазовых доходов (от продажи нефти по цене отсечения, в этом году она составляет $43,3 за баррель Urals) и общим объемом расходов федерального бюджета. На 2021 г. его уровень был временно расширен в качестве антикризисной меры. Его увеличили с 585 млрд до 1,46 трлн руб. Благодаря этому объем расходов удалось нарастить на 875 млрд руб. Ранее Минэк предлагал продлить такое отступление от бюджетного правила на 2022–2023 гг., писали "Ведомости". В Минфине, однако, с 2022 г. планировали вернуть бюджетное правило к нормальным параметрам – об этом неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.