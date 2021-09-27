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27 сентября 2021 года 08:53
В правительстве обсуждают схему реформы накопительных пенсий
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ртем Геодакян/ТАСС
27 сентября. FINMARKET.RU - У министра финансов Антона Силуанова 24 сентября состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ. По информации собеседников "Коммерсанта", в частности, по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Но важнейшим решением стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами. С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС предлагалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО. Первую предложили ЦБ и Минфин в 2016 году - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В 2019 году была выдвинута идея гарантированного пенсионного плана (ГПП), основанная на полной добровольности участия в ней граждан. Концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "План Б". От ИПК/ГПП "План Б" получил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. Основные отличия - передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему. Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ (управляющей подавляющим большинством этих средств), уточняют источники "Коммерсанта".
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Ключевые слова: Россия, пенсии, накопление
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