В правительстве обсуждают схему реформы накопительных пенсий

27 сентября. FINMARKET.RU - У министра финансов Антона Силуанова 24 сентября состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной компоненты ОПС и добровольных пенсионных программ. По информации собеседников "Коммерсанта" , в частности, по НПО было поддержано введение системы гарантирования прав участников добровольных программ, а также отказ от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи. Но важнейшим решением стало принципиальное согласие Минфина на концепцию трансформации "замороженного" с 2014 года накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

С момента введения моратория на формирование накопительной частив рамках ОПС предлагалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО.

Первую предложили ЦБ и Минфин в 2016 году - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В 2019 году была выдвинута идея гарантированного пенсионного плана (ГПП), основанная на полной добровольности участия в ней граждан.

Концепцию, одобренную главой Минфина, участники обсуждения называют "План Б". От ИПК/ГПП "План Б" получил идею стандартизированной схемы НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведенного из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием.

Основные отличия - передача прав собственности на накопительную часть от государства гражданам, отсутствие в системе центрального администратора, а также внешнего "мягкого подталкивания" имеющих пенсионные накопления граждан к вступлению в стандартизированную схему.

Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остается дискуссионным и будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ (управляющей подавляющим большинством этих средств), уточняют источники "Коммерсанта".